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Al sana bir manyak daha! Eşi olacak cani av tüfeğiyle vurdu

Al sana bir manyak daha! Eşi olacak cani av tüfeğiyle vurdu

İzmir'in Tire ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeği ile vuran erkek, jandarma ekiplerine giderek teslim oldu. Eşi tarafından av tüfeği ile vurulan kadın ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İzmir Tire’ye bağlı Işıklı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre D.K. ile eşi E.K. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma esnasında E.K., av tüfeğiyle eşi D.K.’ya ateş etti ve olay yerinden ayrıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 çocuk annesi D.K.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.
Ağır yaralı olan D.K., ambulans ile Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan D.K.’nın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, eşini av tüfeğiyle vuran saldırganın, jandarmaya giderek teslim olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Etiketler kadına şiddet şiddet kadın erkek şiddeti av tüfeği
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