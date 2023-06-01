Alkole yeni zam! Önce rakı şimdi de o ikisi...

Geçtiğimiz günlerde bir rakı grubuna zam gelmesinin ardından bugün de bazı votka ve şaraplara zam geldi.

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bazı votka ve şaraplara zam geldiğini duyurdu.

Dündar’ın paylaştığı zamlı listeye göre bir votka grubunda 35 cl’lik şişe 219 lira, 50 cl’lik şişe 299 lira olurken, 70 cl’lik şişe 399 lira ve 100 cl’lik şişe 599 liraya yükseldi.

Bazı şaraplara da zam geldiğini duyuran Dündar’ın paylaştığı listeye göre bir şarap markasının 75 cl’lik şişesi 149 liraya yükseldi.

Not: Alkol markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

PAZARTESİ GÜNÜ RAKIYA ZAM GELMİŞTİ

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir rakı grubuna ait 100 cl’lik rakının fiyatının 589 lira, 70 cl’lik rakının fiyatının ise 429 lira olduğunu duyurdu.

Aynı rakı grubunun 50 cl’lik rakı fiyatı 319 lira, 35 cl’lik şişe ise 239 lira oldu.

Rakı dışında ayrıca viski, rom, votka, cin, şarap ve likör fiyatlarına da zam yapıldığı görüldü.

Ayrıca ilgili fiyatların perakende satış fiyatı olduğu ve haziran ayı itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Not: Alkol markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.