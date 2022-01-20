Allah kahretsin! Bir kadın cinayeti daha! 5 çocuk annesi öldürüldü!

Şanlıurfa’da 5 çocuk annesi bir kadın evinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, 5 çocuk annesi Nesibe A. (30) yalnız yaşadığı evde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ensesinden vuruldu. Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan ise kaçtı. Silah sesini duyan komşuları evde Nesibe A.’ın ensesinden vurulmuş halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. EŞİ DE 5 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Nesibe A.’ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.