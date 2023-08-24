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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
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Osmaniye'de ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolu, Cevdetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBİLDEKİ 3'ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler osmaniye ambulans otomobil trafik kazası
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