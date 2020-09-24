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  4. 24 Eylül 2020 18:49

Ankara'da 12 kişi daha yurtta karantinaya alındı

Ankara Valiliği, 14-24 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 12 kişinin izolasyon kuralını ihlal ettiğini açıkladı. Karantina kurallarını ihlal eden 12 kişi, idari para cezasının yanı sıra yurtlarda zorunlu izolasyona alındı.

Ankara'da 12 kişi daha yurtta karantinaya alındı
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Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Virüsle mücadelede 14 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında 551 ekip, 1796 personelle gerçekleştirilen filyasyon denetimlerinde bu kuralı ihlal eden 12 kişi, idari para cezası tatbikinin yanı sıra belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmuşlardır” ifadelerine yer verildi.

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