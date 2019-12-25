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  4. 25 Aralık 2019 11:14

Ankara'da kanlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da kanlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
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Olay, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Mevlüt Y. (43), Şükrü Y. (37), F.Y. (24)  İ.Y. (22), K.Y., yol üzerinde karşılaştıkları K.A. ve A.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda iki grup tabancalarını çıkarıp, ateş açtı. Olayda, Mevlüt Y., Şükrü Y., F.Y. ve İ.Y. yaralanırken,  K.A. ve A.A. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi, ardından da Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Mevlüt Y. ve Şükrü Y. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturmada K.Y. yakalanırken, K.A. ile A.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA

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