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  4. 03 Ağustos 2020 16:19

Ankara'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından bir acı haber de Ankara'dan geldi. Gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobilin TIR'a çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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AA

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