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  4. 03 Ağustos 2020 10:33

Yüksekova’da kabus gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.

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Hakkari Yüksekova'da pikniğe gittiği öğrenilen, içinde öğretmenlerin de bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre ise; Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, içinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 
 

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