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Ankara'da korkunç olay! 14 yaşında katil oldu

Ankara'da korkunç olay! 14 yaşında katil oldu
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 14 yaşındaki çocuk tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Şafak parkında bir araya gelen U.B. ile E.A. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle U.B., üzerindeki E.A.'yı yaralayıp kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Olaydan sonra kaçan U.B., polis ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

Etiketler ankara gölbaşı bıçaklama
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