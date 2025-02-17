Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Ankara'da saat 13:20'da merkez üssü Yenimahalle olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen depremin derinliği ise 11,48 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezüssünü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olarak belirtirken depremin büyüklüğünü de 3,4 olarak duyurdu.

Deprem, Yenimahalle'nin yanı sıra Ankara'nın birçok noktasında hissedildi. Özellikle Çankaya, Sincan, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşandı. Vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin hissedildiği bölgelerde okullar tahliye edildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Ankara’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...