Ankara'da Kuğulupark'a yıldırım düştü: Yaralılar var

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış devam ederken Ankara'nın gözde mekanlarından Kuğulu Parka yıldırım düştü.

Gelen ilk bilgilere göre aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaş yaralandı. Olay yerine acil servisler yönlendirildi.

Parka düşen yıldırım bir ağacın da devrilmesine yol açtı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ankara radarından alınan son verilere göre bu akşam saatlerinde Ankara il merkezi ile Polatlı ilçesinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denilmişti.