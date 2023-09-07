Ankara’da ortak cinayeti

Ankara'da aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasındaki tartışma cinayetle bitti.

İddialara göre, olay saat 18:30 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasında meydana geldi. 41 numaralı bina önünde bir kişi otomobilde bulunan ortağı L.İ.’ye iki el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan L.İ. hayatını kaybederken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA