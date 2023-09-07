  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara’da ortak cinayeti

Ankara’da ortak cinayeti

Güncelleme:

Ankara'da aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasındaki tartışma cinayetle bitti.

İddialara göre, olay saat 18:30 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasında meydana geldi. 41 numaralı bina önünde bir kişi otomobilde bulunan ortağı L.İ.’ye iki el ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan L.İ. hayatını kaybederken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Etiketler ankara cinayet ortak anlaşmazlık infaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY uçağında yabancı uyruklu paniği! Uçak acil iniş yaptı
Menzil'de yangın paniği
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depreme karşı en güvenli illeri açıkladı
Akıl almaz dolandırıcılık kamerada! Öyle bir şey yaptı ki...
Müjde Uzman yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Mauro Icardi'nin 750 milyon TL'lik oyuncağı dudak uçuklattı
Konya'da dev obruk oluştu! Derinliği 70 metre
İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı
Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek
Son seçim anketi: Sadece 2 parti oyunu arttırdı