Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, meslektaşlarının gününü kutladı

Sarıyer Belediye Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Merkez Kliniği’ni ziyaret ederek, burada görev yapan meslektaşlarının gününü kutladı.

Sarıyer genelinde yaşamını sürdüren sokak hayvanlarının tedavilerini, aşılarını, bakımlarını büyük özveriyle sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan hekimleri, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla ziyaret eden, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Aksu, meslektaşlarının gününü kutlayarak, bakımevinde incelemelerde bulundu.

“Mesleğini özveriyle yapan tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum”

Kısırkaya Mahallesi’nde hizmet veren bakımevinin Sarıyer’in en popüler yeri olmak zorunda olduğunun altını çizen Başkan Aksu, “Bakımevinde görevli veteriner hekimlerimizin can dostlarımız için gösterdikleri çaba bizim için çok değerli. Can dostlarımızın sağlığını korumak için gece gündüz demeden çalışıyor, onlar için hizmet veriyorsunuz. Veteriner hekimlerin yaptığı iş, toplumumuzun sağlığı ve refahı için kritik bir role sahiptir. Bu mesleğin başarıyla yapılabilmesi ancak özveri ve sevgiyle mümkündür. Bütün bu duygularla, Veteriner Hekimler Günü’nüzü kutluyor, ortaya koyduğunuz çaba ve emeklerinizden dolayı can dostlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret sırasında geçici bakımevinde incelemelerde bulunan Başkan Aksu, “Sokak hayvanları başta olmak üzere tüm can dostlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalarla örnek bir belediye olacak, Sarıyer’e bir veteriner hekimin belediye başkanlığı yaptığını hayata geçireceğimiz projelerle tüm komşularımıza hissettireceğiz” dedi.