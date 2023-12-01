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Ankara'da satırlı dehşet! Saldırı anı kamerada

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Ankara2da kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk yaştaki B.L. ve bir arkadaşı, bir iş yerinde malzeme taşıyan çalışanla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.L., üzerinde bulunan satırla çalışana saldırdı. Çalışan, aldığı satır darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken B.L. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise B.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara2da kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Şüpheli B.L., 30 Kasım günü Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde yakalandı.

Ankara2da kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

B.L., ifadesinde olayda kullandığı satırı gömdüğü yeri polislere söyledi. Polisler suç aleti satırı muhafaza altına alırken, gözaltına alınan ve birçok suçtan da kaydı bulunan B.L., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Ankara2da kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalanıp, tutuklanırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

Etiketler ankara etimesgut satırlı saldırı saldırı
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