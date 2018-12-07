Belediyede silah sesleri ! Yaralılar var
Belediyede silah sesleri ! Yaralılar var
Çok konuşulmuştu ! Bitcoin'de böylesi görülmedi
Çok konuşulmuştu ! Bitcoin'de böylesi görülmedi
Herkesi ilgilendiren değişiklik ! Artık binalarda zorunlu olacak
Herkesi ilgilendiren değişiklik ! Artık binalarda zorunlu olacak
Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Mucit öğretmen yaptı ! Bütün evini böyle ısıtıyor
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Emekli maaş zamları belli oldu ! İşte zam oranı
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Bunu da gördük ! Parke taşını 50 bin liraya sattılar
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
Araç sahipleri dikkat ! Otopark yönetmeliği yine değişti
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat ! Bakan duyurdu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Aralık 2018 15:44

Ankara'daki belediye otobüsü kazasından acı haber

Ankara'da, dün yaya geçidinde belediye otobüsünün çarptığı 2 kişiden Gülsen Bircan (65), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'daki belediye otobüsü kazasından acı haber
A+ A-

Kaza, dün Çankaya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi. Sıhhiye’den Çankaya yönüne giden Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkıp, yaya geçidinden geçen yayaların arasına daldı. Otobüs, Gülsen Bircan ile Neslişah E.’yi (12) altına alıp, refüje çarparak durabildi. Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri süren yaralılardan Gülsen Bircan, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 



Bircan'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 
Kaza sırasında şoka girince hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Selçuk D., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Selçuk D. sorgusunda, yola atlayan bir çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdığını, buna rağmen yayalara çarptığını ileri sürdü.

Ankara'da belediye otobüsü yayaları ezdi: Yaralılar varAnkara'da belediye otobüsü yayaları ezdi: Yaralılar var

DHA

belediye otobüsü , ankara , kızılay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM