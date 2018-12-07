Ankara'daki belediye otobüsü kazasından acı haber

Kaza, dün Çankaya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi. Sıhhiye’den Çankaya yönüne giden Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkıp, yaya geçidinden geçen yayaların arasına daldı. Otobüs, Gülsen Bircan ile Neslişah E.’yi (12) altına alıp, refüje çarparak durabildi. Yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Gülsen Bircan, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.







Bircan'ın cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaza sırasında şoka girince hastaneye kaldırılan otobüs şoförü Selçuk D., tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Selçuk D. sorgusunda, yola atlayan bir çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdığını, buna rağmen yayalara çarptığını ileri sürdü.

Ankara'da belediye otobüsü yayaları ezdi: Yaralılar var