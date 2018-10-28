CANLI MAÇ MALATYASAPOR / GALATASARAY / MAÇTA 2 GOL VAR !
81 ilde aynı anda başladı ! 1727 kişi yakalandı
81 ilde aynı anda başladı ! 1727 kişi yakalandı
Avrupa'nın en büyük bahçesi Türkiye'de olacak
Avrupa'nın en büyük bahçesi Türkiye'de olacak
Rezalet ! Seyir halindeki araçta cinsel ilişki
Rezalet ! Seyir halindeki araçta cinsel ilişki
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacak mı ?
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Genelkurmay arşivinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
CHP'li Gürsel Tekin'den duygulandıran Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
Milli Eğitim Bakanı: Yaz tatili süresi kısalabilir
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Ekim 2018 15:59

Ankara'daki vahşetin zanlısı yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık arazide kafası parçalanarak öldürülmüş Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'daki vahşetin zanlısı yakalandı
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık arazide kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişi olduğu belirlenen İ.G'ye (17) ulaştı.

Gözaltına alınan İ.G, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y.  (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurduğu Elselim'i öldürdüğünü öne süren İ.G, olay yerinden korkarak kaçtığını savundu.

Daha sonra H.Y'nin kendisini olay yerine çağırdığını ve araba  çalacağını söylediğini iddia eden İ.G, kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin  talebini reddettiğini söyledi.

BEKÇİLER, OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN YAKALAMIŞ

İfade doğrultusunda araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro ekipleri,  H.Y'nin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirledi.

Ekiplerin, Çocuk Şube ile irtibata geçtiği, gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 

AA

altındağ , ceset , orman , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM