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  4. 06 Temmuz 2017 08:39

Ankaralı müteahhit tutuklandı

Ankaralı müteahhit Osman K., Azerbaycanlı üç işadamını bir milyon 240 bin euro dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Ankaralı müteahhit tutuklandı
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Müteahhit Osman K. 2002’de yılında Azerbaycan’da üniversite okuduğu dönemde Azerbaycan’lı işadamları R.E, Ş.E ve E.F.A tanışmıştı. İddiaya göre, 2015’de Azarbeycanlı işadamlarına, Ali Ağaoğlu’nun yaptığı daireleri satın alıp tekrar satarak, Almanya’dan lüks araç ticareti yaparak büyük paralar kazanabileceklerini söyledi. Bu tekliflere sıcak bakan işadamları, Osman K.’yla anlaştı. Osman K.’na belirli aralıklarla bir yıl içinde 1 milyon 240 bin euro para verdiler.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre; Osman K., Azerbeycanlı işadamlarını anlaştıkları işleri yapacağını söyleyerek uzun süre oyaladı. Aldığı paraları da geri vermeye yanaşmadı. Paralarından umudu kesen işadamları İstanbul’a gelerek Osman K. hakkında savcılığa dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldular.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı başvuru üzerine soruşturma başlattı. İşadamları ayrıca İnterpol’e de Azerbaycan Adalet Bakanlığı üzerinden başvurdu. İnterpol de Osman K. hakkında arama kararı çıkardı.

Savcılık, olayın araştırılması için Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne talimat verdi. Osman K. , Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro’da sorgulanan Osman K. , aldığı paraları kabul etti ancak suçlamayı kabul etmedi. Bazı sorunlar yaşanması nedeniyle projeleri hayata geçiremediğini öne sürdü.

 Emniyetteki sorgusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan Ali Osman Kutanoğlu tutuklandı. İnterpol’e de Kutanoğlu’nun yakalandığı ve tutuklandığı bilgisi geçildi. 
 

Hürriyet

tutuklama , dolandırıcılık , müteahhit