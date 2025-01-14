Ankara'nın dev AVM'sinde korku dolu anlar: Çatıdan düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir AVM’nin tavan kısmında çalışırken düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.00 sularında Çankaya ilçesindeki Panora AVM'de meydana geldi. 3 katlı AVM’nin tavan kısmında çalışan bir işçi, bastığı kartonpiyer zeminin kırılması sonucu aşağıya düştü. AVM içerisinde alışveriş yapan vatandaşlar düşen işçiyi fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA