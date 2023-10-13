Annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçakladı

Erzurum'da 30 yaşındak bir kişi annesi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü eski ev sahibini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; S. K., eski ev sahipleri Y.Ö. ile annesi arasında bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelendi. Evli ve 2 çocuk babası Y.Ö. ile annesinin telefon görüşmelerine de şahit olan S. K., olay günü eski ev sahiplerinin oturduğu mahalleye geldi. Burada bir süre keşif yapan, esnafın dikkatini çekince tanınmamak başını kapüşon ile kapatan S. K., Y.Ö.'yü beklemeye başladı. S. K., daha sonra evden çıkan Y.Ö.'ye bıçakla saldırdı. 7 bıçak darbesi alan Y.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Y.Ö. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. S. K. işlemleri sonrası 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanırken, yoğun bakımda tedavi gören Y.Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.(DHA)

DHA