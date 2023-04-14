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Annesinin boğazını kesen caniden kan donduran sözler

Annesinin boğazını kesen caniden kan donduran sözler
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Erzurum'da annesinin boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan zanlının emiyetteki ifadesinde, ''Annemle ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi'' dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Ahmet Yavuz K. (25), mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil K.'nin (57) boğazını keserek öldürdü. Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat K. (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı. Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz K., çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat K., karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz K., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 

'KOMŞULAR OLMASA BABAMI DA ÖLDÜRECEKTİM'  

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz K.'nin ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA 

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz K., bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat K.'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil K., bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

DHA

Etiketler erzurum boğaz kesme cinayet
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