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Antalya'da adada bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Antalya'da adada bulunan cesedin kimliği tespit edildi
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Antalya Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada bulunan kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı.

Cesedin 37 yaşındaki Hatice G.'e ait olduğu belirtilirken, ölüm sebebine ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Antalya-Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası’nın kayalıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30'lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti. Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Morgdaki kimlik tespiti sonrası cesedin 37 yaşındaki Hatice G.'e ait olduğu ortaya çıkarken, ekipler genç kadının ölüm sebebine ilişkin intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Etiketler antalya ceset cinayet
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