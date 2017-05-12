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  4. 12 Mayıs 2017 11:16

Apartman dairesini uyuşturucu fabrikasına çevirmişler !

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu üretimi yapılan bir apartman dairesinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

Apartman dairesini uyuşturucu fabrikasına çevirmişler !
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesine baskın yapan jandarma ekipleri manzara karşısında şaşkına döndü. Seraya çevrilen dairede, 35 kök Hint keneviri ve 330 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Türkler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İncekum Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, saksı içerisine ekilmiş vaziyette 35 kök Hint keneviri, nemlendirme, ısıtma ve aydınlatma amacıyla üzerlerine kurulmuş, buhar makinesi, ısı ve nem ölçme cihazı, ışıklandırma aparatları ve 330 gram esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere karakola getirirken, ev sahibi olduğu ve esrar yetiştirdiği tespit edilen Süleyman E.’nin arandığı belirtildi.







İHA

apartman , jandarma , konut , ev , hint keneveri , alanya