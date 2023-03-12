  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aracında 6 kilo 200 gram kokainle yakalandı

Aracında 6 kilo 200 gram kokainle yakalandı

Aracında 6 kilo 200 gram kokainle yakalandı
Güncelleme:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ''torbacı'' olarak adlandırılan kişilere uyuşturucu satma hazırlığında olan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 6 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. isimli bir şüphelinin, uyuşturucu maddeleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere satacağı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Y.Ç.'nin uyuşturucuyu aracına yükleyerek satacağını belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu aracı Bayrampaşa'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Etiketler istanbul jandarma kokain uyuşturucu torbacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BBC'den İstanbul depremi analizi: 90 bin kişi ölebilir
Helallik isteyen Erdoğan'a vatandaştan sert tepki
BTP lideri Hüseyin Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı 32 bin liraya aldık
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! İşte o liste...
Beklenen yağışlar sonunda geliyor! 57 il sarı ve turuncu kodlu uyarı
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı mı? Destici açıkladı
Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü
89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'ndeki havuzun görüntüsü ortaya çıktı
Seçime girebilecek partiler belli oldu
Yeni yapılan binalarda şoke eden görüntü