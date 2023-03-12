Aracında 6 kilo 200 gram kokainle yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ''torbacı'' olarak adlandırılan kişilere uyuşturucu satma hazırlığında olan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 6 kilo 200 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ç. isimli bir şüphelinin, uyuşturucu maddeleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere satacağı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Y.Ç.'nin uyuşturucuyu aracına yükleyerek satacağını belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu aracı Bayrampaşa'da durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 6 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA