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Arama kurtarma çalışmalarında görevliyi çileden çıkardılar

Arama kurtarma çalışmalarında görevliyi çileden çıkardılar
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin 1'inci haftası geride kalırken aralıksız süren arama kurtarma çalışmalarında oluşan kargaşa görevlileri çileden çıkardı.

Türkiye'nin hafızasına acı bir iz bırakan Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kayıpları 30 bine dayandı. En çok yıkıma uğrayan illerden olan Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları 163. saatte de devam etti. Enkazdan kurtarılan her can başta ekipler ve yakınları olmak üzere büyük sevinç yaşatıyor. Bu sevinç anlarında yaşanan bir gerginlik ise Adıyaman'daki Uslu Apartmanının enkazından kameralara yansıdı...

Depremin 163. saatinde Adıyaman'da yıkılan apartmanın enkazından bir kişi daha sağ kurtarıldı. Kurtarma ekiplerinin yanı sıra oldukça kalabalık olduğu görülen noktada gelen bu haber canla başla çalışan ekipleri de, çalışmaları izleyen kişileri de sevince boğdu ve hareketlilik yaşandı, ayrıca sesler yükseldi.

Ancak o sırada, Haber Global canlı yayınına yansıyan görüntülerde, enkazda çocuk olduğu belirtilen ikinci bir kişinin olduğu bilgisiyle ekipler ve vatandaşlar sessizliğe davet edildi, anonslar ardı ardına geldi.

 "BİR KİŞİNİN DAHA KURTARILMASINI İSTİYORSANIZ..."

Bir başka kişinin kurtarılabileceği bilgisiyle hareket eden görevli, megafonla anons yaparak "Sessiz olacağız, son kez uyarıyorum. Yoksa zor kullanılacak. Bir kişinin daha kurtarılmasının istiyorsanız karşı tarafa geçin" sözleriyle defalarca uyarıda bulundu.

Bu sırada enkaz noktasında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu görüldü.

Etiketler arama kurtarma enkaz çileden çıktı
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