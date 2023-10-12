Arazi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, kavgayı ayırmaya çalışan 2 jandarma personelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zırlankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İ.Ş., aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen A.Y.’ye tabancayla ateş açtı. Yaralananın olmadığı bu olayın ardından İ.Ş. ve A.Y.'nin yakınları mahalle meydanında toplandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Aileler arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından taraflar tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada kurşunların isabet ettiği A.Y., eşi Ş.Y. ve henüz ismi tespit edilemeyen oğlu; İ.Ş., eşi Z.Ş. ve oğlu F.Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli astsubay ve uzman çavuş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan A. ve Ş.Y. çifti götürüldükleri Serik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A. ve Ş.Y.’nin cenazeleri morga konuldu.

İ.Ş., eşi Z.Ş. ve oğlu F.Ş. ilçedeki özel bir hastanede, yaralı astsubay ve Y. çiftinin oğlu Serik Devlet Hastanesi’nde, uzman çavuş ise Antalya’daki hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan İ.Ş.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA