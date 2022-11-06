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Armutlu Kaymakamı evinde intihara kalkıştı

Armutlu Kaymakamı evinde intihara kalkıştı
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Yalova'nın Armutlu ilçesinin kaymakamı Alparslan Kılıç, silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kaymakam, yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yalova'nın Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

DURUMU KRİTİK
Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?
1977 yılında Hollanda'da doğdu. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sinop - GERZE, Aksaray - GÜLAĞAÇ ve Giresun - DOĞANKENT Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kılıç; Kayseri - AKKIŞLA, Ardahan - ÇILDIR, Edirne - HAVSA, Diyarbakır -Dicle ,Eskişehir -Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş ve 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmiştir. 19.08.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız 08.09.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

Etiketler kaymakam intihar armutlu kaymakamı tabanca
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