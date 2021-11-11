Ataması yapılmayan öğretmen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai A., geçimini sağlamak için elektrik trafosu boyadığı sırada hayatını kaybetti.

Ataması yapılmayan 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai A.'un, mezarlıkta elektrik trafosu boyarken hayatını kaybetti. Öğretmen adayı A.'dan geriye Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar kaldı. A.’un en son 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken yapmış olduğu “Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)” paylaşımı ise yürekleri sızlattı.

“ÖNCE HAYALLERİNİ, SONRA HAYATLARINI ÇALDILAR”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen’in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!” ifadelerini kullandı.

“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ataması yapılmayan gencecik bir öğretmen Fedai A., çalıştığı inşaatta elektriğe kapılıp yaşamını kaybetti. Cinayet gibi iş kazasına mı yanalım, bir öğretmenin inşaatta çalışmasına mı? Öğrencileri öğretmensiz, öğretmenleri işsiz bırakan bu düzeni değiştireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“80.50 KPSS İLE ALANINDA 888. OLMUŞ”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen ise, “Bu öğretmenimiz (80.50 KPSS ile alanında 888. olmuş – Beden Eğitimi) atanamadı, inşaatta çalışmaya başladı. Elektrik akımından vefat etti. Atanamayan öğretmenlerimiz kontenjan ve istihdam plansızlığının ve “re-skilling” vizyonu olmamasının mağdurudur. açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ AĞBABA'DAN TEPKİ

Fedai A.'un hayatına kaybetmesine ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şu ifadeleri kullandı:

* Ataması yapılmadığı için bugüne kadar onlarca öğretmen hayatına son verdi. Diğer taraftan yine ataması yapılmadığı için binlerce öğretmen mesleklerini yapmak yerine farklı işlerde çalışıyor. Zincir marketlerde, pazarda, sanayide, inşaatlarda hemen her yerde ataması yapılmayan öğretmenleri görmek mümkün.

* Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan öğretmenlerden hayatını kaybedenlere maalesef bir yenisi Fedai öğretmenimiz oldu. ‘Beden eğitimi mezunuyum 80.55 puan aldım sizin yüzünüzden atanamıyorum.’ sözleriyle yaşadığı bunalımı ortaya koyan Fedai A. 23 yaşında hayatının baharında, çok sevdiği mesleğini yapamadan hayattan koparıldı.

* Yandaş vakıflar üzerinden kamuya yerleşen, işe gitmedikleri belediyeden nemalanan, 2 şer 3'er maaş alanlar, yönetim kurulu üyeliklerini kapanlar, huzur hakkı adı altında ceplerini dolduranların memleketinde Beden Eğitimi Öğretmeni Fedai A. birkaç gün konuşulup unutulmamalı.

* Öğretmen adayları yıllardır atama bekliyor. Bu zor salgın günlerinde öğrenciler öğretmenlerine, öğretmenler öğrencilerine kavuşmalıdır.

KARAMOLLAOĞLU: BU DÜZENİ HEP BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ

Fedai A. için paylaşımda bulunan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, “Fedai öğretmen meslek hayatının tamamen dışında bir işte çalışırken hayatını kaybetti.Üzülüyoruz, hayallerini, umutlarını kaybeden gençlerimiz adına üzülüyoruz. Bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Nesillerimizin tekrar hayallerine kavuşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Fedai A. hakkında yaptığı paylaşımda, “Öğretmen olmak hayaliyle mezun olan Fedai A.,ne yazık ki atanamayan öğretmen oldu. Yılmadı; eline fırçayı alıp boyacı oldu.Trafoyu boyarken akıma kapılıp hayatından oldu. Ey ülkeyi yönetenler bu vebal kimin? Milletçe yaktın yüreğimizi Fedai öğretmen ruhun şad olsun.” ifadelerini kullandı.