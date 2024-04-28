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Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu

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Atanamayan öğretmenler bugün sıkıntılarına dikkat çekebilmek için sokaktaydı. Ancak başkent Ankara'daki atanamayan öğretmenler mitinginde öğretmen adayları dolu yağışının kurbanı oldu.

Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti.

Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.

Atanamayan öğretmenler bugün sıkıntılarına dikkat çekebilmek için sokaktaydı. Ancak başkent Ankara'daki atanamayan öğretmenler mitinginde öğretmen adayları dolu yağışının kurbanı oldu.

Ayrıca atanamayan öğretmenlerin yaptığı miting sırasında dolu yağdı.

Etiketler atanamayan öğretmenler dolu dolu yağışı ankara miting
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