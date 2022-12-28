Ataşehir'de hastaya eziyet skandalında yeni gelişme: Serbest bırakıldılar!
Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden ve tutuklanan 4 personel, 3 ay sonra serbest bırakıldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.
Hastanenin yoğun bakım servisinde çekilen bir videoda, yatan bir hastaya eziyet eden personeller büyük tepki çekmişti.
9 gözaltı
Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçiler iki personelin işine son verilmişti.
Adli sürecin başlatıldığı olayda 9 kişi gözaltına alındı.
Hastane faaliyetleri 27 gün durduruldu
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 şüpheli de serbest bırakılmıştı.
Hastanenin faaliyetleri de durdurulmuş 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başlamıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol