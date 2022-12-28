Ataşehir'de hastaya eziyet skandalında yeni gelişme: Serbest bırakıldılar!

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı kadınla alay eden ve tutuklanan 4 personel, 3 ay sonra serbest bırakıldı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi, geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde çekilen bir videoda, yatan bir hastaya eziyet eden personeller büyük tepki çekmişti.

9 gözaltı

Yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret eden sağlık çalışanları için harekete geçiler iki personelin işine son verilmişti.

Adli sürecin başlatıldığı olayda 9 kişi gözaltına alındı.

Hastane faaliyetleri 27 gün durduruldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4ü tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 şüpheli de serbest bırakılmıştı.

Hastanenin faaliyetleri de durdurulmuş 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başlamıştı.