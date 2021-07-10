Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de bir binanın dördüncü ve çatı katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Akyazı Caddesi'nde bulunan bir binanın dördüncü ve çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.