Atatürk büstüne hain saldırı: ''Puta mı tapıyorsunuz'' deyip saldırdı!

Manisa'da bir kişi elindeki baltayla Atatürk büstüne saldırdı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ö. meydanda oturanlara "Siz puta mı tapıyorsunuz?" diye bağırıp, elindeki baltayla mermer kaidedeki Atatürk büstüne saldırdı.

Mahalleli araya girip, C.Ö.'nün elinden baltayı aldı. Durum polise bildirildi. İhbarla gelen ekipler, C.Ö.'yü gözaltına aldı. C.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahalle halkından A.Ş., "Elinde baltayla geldi. Bize 'Siz bu kefereye, puta mı tapıyorsunuz?' diyerek büste vurmaya başladı. Elinden baltayı alarak, büste daha fazla zarar vermesini önledik" dedi.

DHA