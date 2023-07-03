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Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında

Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
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Şanlıurfa Valiliği, Atatürk heykelinin üzerine çıkan Suriyeli zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinden olan Topçu Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne akşam saatlerinde çıkan ve ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

Şanlıurfa Valiliği, kentte bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği yönünde açıklamada bulunarak, Atatürk büstüne çıkan 13 yaşındaki Suriye uyruklu M.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

İnceleme üzerine olayın şüphelisi olarak Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk M.E'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Şüpheli, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler şanlıurfa Atatürk Atatürk heykeli suriyeli
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