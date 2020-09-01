  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Eylül 2020 21:36

ATV'den çıkan yangın nedeniyle 3,5 dönümlük alan küle döndü

Karabük'te arızalı ATV aracının motorundan çıkan yangın 3,5 dönümlük alana zarar verirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATV'den çıkan yangın nedeniyle 3,5 dönümlük alan küle döndü
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Karabük'te arızalı ATV aracın motorundan çıkan yangın nedeniyle 3,5 dönümlük alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, Kılavuzlar Mahallesi ile Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü arasındaki ormanlık alanda bulunan ve arızalı olan ATV motorunda yangın çıktı. Alevler otluk alana sıçrarken, dumanları gören çevredekiler polise ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım arazisinde etkili olan yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kızılçam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 1,5 dönümlük ormanlık alan ile 2 dönümlük tarım arazisi yandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yangın , atv , atv den yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM