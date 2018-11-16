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  4. 16 Kasım 2018 12:21

Avcılar'da fabrika deposunda yangın: Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da bir fabrikanın deposunda yangın meydana geldi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da fabrika deposunda yangın: Yaralılar var
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Avcılar'da elektronik ev aletleri üretimi yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan 3 katlı elektronik ev aletleri fabrikasının boyahane  bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken,  yangın alarmı üzerine fabrikada bulunan işçiler fabrikayı terketti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 4 işçi ise 112 ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Olayı anlatan bazı işçiler , " Neden çıktığını bilmiyoruz, sirenler çaldı hemen fabrikadan çıktık. Boyahane kısmında başladı yangın" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

avcılar , yangın , depo , fabrika
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