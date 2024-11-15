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AVM'de hırsızlık yaparken yakalandı, savunmasıyla şaşırttı

AVM'de hırsızlık yaparken yakalandı, savunmasıyla şaşırttı
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Samsun'da bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 5 parça kıyafet çalan şüpheli ifadesinde, “Çalma hastalığım var” dedi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Musa Ş., alışveriş merkezindeki giyim mağazasından 3 mont, 1 gömlek ve 1 pantolon çalıp kaçtı. Mağazadaki çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Çalma hastalığım var, bazen giyiyorum, bazen dağıtıyorum, bazen de geri götürüyorum” diye konuştu. (DHA)

DHA

Etiketler hırsız Hırsızlık çalma hastalığı samsun AVM
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