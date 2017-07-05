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  4. 05 Temmuz 2017 12:24

AVM'de intihar şoku

Bursa'da, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen 27 yaşındaki Emin A., bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

AVM'de intihar şoku
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Olay dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenilen Emin Allı, dün gece alışveriş merkezine gitti. Bir süre alışveriş merkezinde gezen Allı, birdenbire 3'üncü kattan kendini boşluğa bıraktı. Zemin katta yürüyenlerin önüne düşünce korku ve paniğe neden olan Emin Allı, ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenen Allı'nın yoldan duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Allı, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen tekrar yaşama döndürülemedi. Allı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Emin Allı'nın alışveriş merkezinde kendini boşluğa bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Allı'nın 3'üncü katta gezerken birden korkuluklara yönelerek kendini boşluğa bıraktığı ve zemin katta yere çakıldığı görülürken, bir kadının Emin Allı'nın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

 

 

DHA

intihar , avm , kamera , güvenlik kamerası