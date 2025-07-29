AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç taciz! Tekme tokat dövdüler

Bolu'da bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizlice görüntü almaya çalışan şüpheli, suçüstü yakalanarak darbedildi.

İddiaya göre, AVM'nin kadınlar tuvaletine giren C.A., cep telefonuyla gizlice görüntü kaydederken fark edildi. Kadınların tepki göstermesi üzerine çevredekiler duruma müdahale etti. Alışveriş merkezinde tepkiye sebep olan olay sonrası tuvaletten çıkarılan şahıs, vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine AVM'ye sevk edilen polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şahıs hakkında işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA