Avukat Feyza Altun'a ''şeriate s...yım'' soruşturmasından gözaltı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘Şeriata hakaret ettiği’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun, yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma ve talimat kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada bir kullanıcıya yanıt verirken "Şeriate s..kayım" ifadelerini kullandığı için hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına , "Şeriate s...yım" diyerek karşılık vermişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Altun hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma resen başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Altun sağlık kontrolünde, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi . Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Altun daha önce de sosyal medyadan yaptığı Türk Bayraklı ve Atatürk'lü bir paylaşımda da "Sizden zerre korkmuyorum. Etiketleyin @yilmaztunc @AliYerlikaya @RTErdogan Ne yapacaklar anayasal düzeni savunduğum için mi beni tutuklayacaklar???? Bu ülke şeriatla yönetilmiyor ve yönetilmeyecek ! Hangi şerefli Türk Polisi beni bunun için tutuklayacak ! TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK!" demişti.

Sizden zerre korkmuyorum. Etiketleyin @yilmaztunc @AliYerlikaya @RTErdogan

Ne yapacaklar anayasal düzeni savunduğum için mi beni tutuklayacaklar???? Bu ülke şeriatla yönetilmiyor ve yönetilmeyecek ! Hangi şerefli Türk Polisi beni bunun için tutuklayacak ! TÜRKİYE LAİKTİR LAİK… pic.twitter.com/Leuuellg48 — Feyza Altun (@feyzaltun) February 18, 2024

Avukat Feyza Altun kimdir ?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Altun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.