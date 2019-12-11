Ayşe Karaman'ın ölümünde 27 dakikalık sır !

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde ölü bulundu. Özgür T. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Sabah’tan Yüksel Turhan’ın haberine göre; Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Özgür T., Karaman'ın talebi üzerine damar yoluyla arveles ve zofer adlı ilaçları verdiğini kabul ederken ölüme yol açan Propofol isimli ilacı ise Karaman'ın kendinden habersiz çantasından alıp kullandığını iddia etti. Sanık Özgür T.'nin, "Evden çıktığımda Ayşe hayattaydı" savunması üzerine Karaman'ın avukatı Tuğba Gültekin dikkat çeken soru yöneltti. Gültekin sanığa, "Evden hastaneye 9 dakikada varmışsınız. Garajdan hastaneye ise 27 dakikada çıkıyorsunuz. Delil mi karartıyordunuz?" diye sordu. Özgür T. ise "Hatırlamıyorum" dedi.

7 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Mahkeme, 27 dakikalık sırrın çözülmesi için karar aldı. Ev ve hastane kameralarından, sanığın o süre içinde telefon görüşmesi mi yaptığı, başka birileriyle mi görüştüğünün tespit edilmesi bekleniyor. Bilirkişi tespit raporu, 7 Ocak'taki ikinci duruşmada açıklanacak. Ayrıca sanık, evden çıktıktan sonra Karaman'ın arkasından kapıyı üstten kilitlediğini kilitleme sesini duyduğunu ancak üst kilidi açacak anahtar olmadığı için kapıyı açamadığını savundu. Mahkeme anahtar işinden anlayan bilirkişi ile ölçüm yapılmasını istedi.