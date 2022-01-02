Ayşe Özgün 16 yıldır yardım ettiği adamı şikayet etti

Ünlü sunucu Ayşe Özgün, yıllar önce babasının istismarına maruz kaldığı iddia edilen bir kadının çocuğuna 16 yıldır yardım ediyordu. Yardım ettiği adamın kendisinden ve arkadaşlarından para istemesine artık dayanamayan Özgün, savcılığa giderek şikayette bulundu.

Bir döneme damga vuran efsane televizyoncu Ayşe Özgün, 'Ayşe Özgün Her Gün' isimli programda sunuculuk yaptığı dönemde 16 sene önce programa katılan ve babasının istismarına uğrayan bir kadının programdan kısa bir süre sonra ölü bulunması olayından çok etkilendi. Sabah'ın haberine göre; yaşanan olayın ardından Özgün, kadının çocuklarına yardım etmeye başladı.

PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİLER

Öldürülen kadının eşi Mustafa A., ise Ayşe Özgün'ün peşini yıllarca bırakmadı. Çanakkale'de bulunan yazlığına kadar gelerek para isteyen ölen kadının kocası Mustafa ve çocuğu Uğur, yapılan yardımlara rağmen yıllarca para istemeye devam etti. Ayşe Özgün yine de ölen kadının çocuğu Uğur'a para yardımı yapmaya devam etti.

TELEFON NUMARASINI DA DEĞİŞTİRDİ

Yardımlara rağmen peşini bırakmayan kişilerin tacizine uğramaya başlayan Ayşe Özgün, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ünlü sunucu, kendisinden para istediği için yardım ettiğini fakat artık telefon numarasını değiştirecek kadar rahatsız edildiğini ifade etti. Özgün'ün şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

(Kaynak)