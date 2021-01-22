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  4. 22 Ocak 2021 15:58

Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesini 14 el ateş ederek öldüren 19 yaşındaki genç tutuklandı.

Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı
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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 Sokak’ta meydana geldi. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur (73) üç gün önce oğlu Mevlüt Bodur ve torunu Mahmut Bodur'un (19) yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut Bodur, 8 yıl önce annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bodur, evdeki tabancayla babaannesine kurşun yağdırdı. Hatice Bodur, vücuduna isabet eden 14 kurşunla yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bodur, polis merkezine giderek, teslim oldu. Polis ekipleri inceleme yaptıkları evde, yaşlı kadının cansız bedenini buldu, Bodur ise gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bodur’un emniyetteki ifadesinde, 8 yıl önce anne ve babasının boşanmasına babaannesinin neden olduğunu söylediği öğrenildi.

BABAANNESİNİ DEDESİNİN TABANCASIYLA ÖLDÜRMÜŞ
Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Bodur, tutuklandı. Bodur'un annesi Fatma U. ile Isparta'da yaşadığı, 4 ay önce de babasının yanına yerleştiği öğrenildi. Zanlının olayda kullandığı tabancanın ise dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

Denizli , dehşet , torun
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