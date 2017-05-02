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  1. 02 Mayıs 2017 11:07

Babasını baltayla öldürüp, parçalara ayırdı

Samsun'da babasını baltayla öldüren bir kişi, daha sonra ahırda parçalarına ayırdığı cesedi toprağa gömdü.

Babasını baltayla öldürüp, parçalara ayırdı
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Samsun'un Yakaknt ilçesi Dikencik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde S.İ. ile 74 yaşındaki babası Kazım İ. arasında tartışma çıktı. S.İ, tartışma sırasında baltayla başına vurduğu babasını öldürdü.

AHIRDA PARÇALARA AYIRIP GÖMDÜ

Babasının cesedini yakınlardaki ahıra götürerek parçalara ayıran ve kazdığı çukura gömen S.İ. daha sonra kaçtı.

DİĞER OĞLU ŞÜPHELENDİ

Babasından haber alamayan diğer oğlu S.İ, ev ve çevresinde arama yaptı. S.İ, ahırda bir yerin kazıldığını fark edince yaptığı araştırmada babasının cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve gelen Yakakent Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Kazım İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, S.İ'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

cinayet , cinnet , katliam