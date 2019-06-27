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  4. 27 Haziran 2019 09:47

Bağcılar'da iki grup arasında çatışma: 4 ağır yaralı

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çatışmada 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

Bağcılar'da iki grup arasında çatışma: 4 ağır yaralı
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Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak ile 1819 Sokağın birleştiği noktada saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı. 

 

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR
 Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. 

 

60'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU
Çatışmanın boyutu ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yerinde, 60'a yakın  boş kovan buldu. Polis ekipleri çatışmaya karışanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

DHA

çatışma , bağcılar
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