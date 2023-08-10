Bakan Yerlikaya: Beytüşşebap kırsalında 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Yusuf Akatan Operasyonu'nda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Er Yusuf Akatan Operasyonu' düzenlendi. Operasyon, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sağlanan istihbaratla, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca yürütüldü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve silahlı insansız hava araçlarının hava desteği sağladığı operasyonda, jandarma özel operasyon, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timleri görev aldı. Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirdi. Yerlikaya, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını belirterek, operasyonda yer alan personeli tebrik etti. Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.