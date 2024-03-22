Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de dün akşam Dursunbey merkezli meydana gelen 4.0 büyüklüğünde depremin ardından şehir sabaha kadar süren depremlerle sarsıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22:20'de, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.

Depremler sabaha kadar devam etti

AFAD verilerine göre Balıkesir'de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bugün saat 05.08'de Dursunbey ilçesinde yeniden bir deprem meydana geldi. Yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...