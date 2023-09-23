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  4. Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada

Balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti! Dehşet anları kamerada

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü kattaki balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İbni Selim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki F.C., henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü. Kanlar içerisinde kalan F.C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan C., sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.C.'nin balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor.

İHA

Etiketler kastamonu balkondan düştü
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