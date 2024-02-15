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Bankta uyurken soyuldu! O anlar kamerada

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Diyarbakır'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bankta uyuyan kişinin cep telefonu ve parasını çalan hırsız kameraya yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Otogara gelen F.A., dinlenmek için bankta uzandı. Uyuyakalan F.A.'nın yanına yaklaşan K.K., bir süre gözlem yaptıktan sonra üzerinden cep telefonunu ve bir miktar parasını çaldı. Uyanınca telefon ve parasının olmadığını gören F.A., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri otogar içerisindeki güvenlik kameralarından K. K.'yi tespit etti. Belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K. K.'nin üzerinden çıkan cep telefonu ve para sahibine teslim edildi. Genel Bilgi Taramasında (GBT) 8'i hırsızlık olmak üzere 30 suç kaydı olduğu ortaya çıkan K. K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Etiketler diyarbakır otogar bank Hırsızlık
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