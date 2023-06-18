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Barajda facia: 2 kuzen boğuldu

Barajda facia: 2 kuzen boğuldu
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Batman'da Çayüstü Köyü yakınlarında baraj gölüne giren iki kuzen boğuldu.

Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren 11 yaşındaki Elif B. ile 10 yaşındaki kuzeni Ceren B. bir süre sonra suda kayboldu.

Durumu fark eden amcaları Ramazan B. suya atlayarak çocukları çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DHA

Etiketler batman baraj boğulma
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