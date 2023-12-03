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Barışma buluşması kanlı bitti: 9 yaralı

Barışma buluşması kanlı bitti: 9 yaralı
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Iğdır'da barıştırılmak üzere bir araya gelen husumetli iki grup arasında çıkan silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Iğdır merkez Basın Sokak'ta geçen günlerde kavga eden husumetli iki grup, kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırılmak üzere bir araya geldi.

Görüşmenin sürdüğü anda grup arasında küfürlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, silah, sandalye, sopa ve testere kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kavgada yaralanan 9 kişi, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler ığdır barışma kavga yaralı
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