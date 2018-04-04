Başın sağolsun Türkiyem ! 25 kadın öldürüldü

Kadın cinayetleri bitmek bilmiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün de kutlandığı Mart ayında 25 kadın katledildi. Çocuk istismarı ve cinsel şiddet vakaları ise oldukça fazlaydı.

8 Mart sonrası ilk defa Türkiye Kadın Meclisi toplandı.Ülkenin dört bir yanında kadına ve çocuğa yönelik şiddeti sonlandırmak için çalışmalar yürüten kadınlar 11 Mart'ta İstanbul'da bir araya geldi ve çözüm önerilerini, eşit söz hakkıyla, özgürce konuşup tartışarak rotasını tüm kadınlar birlikte belirledi.

Bu ay kadın cinayeti vakasında yaşanan düşüşe rağmen Mart ayında şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetler arttı. Bu ay içerisinde 25 kadın cinayetinin 11'i şüpheliydi. İstanbul'da hocasının odasında bayılıp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Alara Karademir vefatı, şüpheli ölümlerden birisiydi.

Bu ay Ankara'da İlknur Çelik, cezaevinden izinli çıkıp yanına gelen ve evli olduğu Feyzi Çelik tarafından kesici aletle 4 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürüldü. Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği iller: İstanbul'da 6, Antalya'da 3, Ankara'da 2.

2 KADIN YAŞAM MÜCADELESİNDE

Antalya'da iş görüşmesine giden Ayşe A., boşandığı İrfan A. tarafından eve döndüğünde kesici aletle ağır yaralandı. Ayşe A, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Bursa'da 5 aylık hamile olan Merve P., boşandığı Hüseyin P. tarafından ateşli silahla vuruldu. Durumu ağır olan Merve, yaşam mücadelesi veriyor.

1 TRANS KATLEDİLDİ

Bu ay tespit edilen 1 trans kadın cinayeti gerçekleşti. Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılar sürerken, nefret suçları da devam etti. İstanbul'da bir otelde İran vatandaşı trans bir kadın kesici aletle boğazından aldığı darbe sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Fail ise kayıp, aranıyor.

ÇOCUK İSTİSMARI SÜRÜYOR

Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlerden sadece 269 çocuğun bu suça maruz kaldığına ulaşıldı. Edirne İl Genel Meclisi Kadınları ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 2017 yılında sadece Edirne'de 186 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. 2017 yılında sadece İstanbul'daki bir hastanede 15 yaş altında 115 çocuğun hamile kaydı olduğunun ortaya çıkması da gündem olmuştu. Konuya ilişkin rakamlar kadınlar tarafından ortaya çıkarılırken, yeterli denetimin yapılmaması bu suçun üstünün örtülmesine yol açıyor.

Aydın'da 33 yaşındaki G.K. evli olduğu M.K. ile girdiği cinsel ilişkiyi video kaydına çektikten sonra zorla 10 yaşındaki kızları N.K'ye izletti. Çocuk, öğretmenine durumu anlatınca istismar ortaya çıktı.

Mart ayında 28 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadınların 15'i tanımadığı erkek tarafından şiddete uğrarken, 4'ü akrabası, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek, 1'i patronu ve 1'i öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı. İstanbul'da çalıştığı inşaat firmasında 58 yaşındaki ustabaşı O.Ş. tarafından tacize uğradığını açıklayan 25 yaşındaki mühendis İ.A, taciz eden erkek ile birlikte işten çıkarıldı. Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan 4 erkek, Azerbaycan vatandaşı R.İ ve Kırgızistan vatandaşı N.M'yi kaçırıp cinsel saldırıda bulundu. İstanbul'da 17 yaşındaki D.Y babası tarafından 8 yaşından beri istismara uğradığını açıklayarak şikayette bulundu, 42 yaşındaki sanık M.Y. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER ARTTI

Kadın cinayetlerinin 11'i şüpheli ölüm iken, kadınların 8'i ise kendi hayatlarına dair karar verdikleri için öldürüldü, 4'ünün ölüm sebebi tespit edilemedi. Öldürülen kadınların yüzde 28'i 36-65 yaş arasındayken, yüzde 24'ü 19-24 yaş arasındaydı. Bu ayki kadın cinayetlerinde faillerin yüzde 44'ü tespit edilemezken, kadınlar yine yakınları tarafından öldürülmeye devam etti. Yüzde 24 tanıdık erkekler tarafından öldürülürken, kadınların yüzde 20'sinin hayatına evli olduğu erkek tarafından son verildi.

6284 ETKİLİ OLSAYDI 8 ÇOCUK ANNESİZ KALMAYACAKTI

Mart ayında öldürülen kadınların yüzde 92'sinin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken; yüzde 4'ünün uzaklaştırma kararı var, yüzde 4’ünün boşandığı biliniyor. Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma gibi birçok yaptırımı düzenleyen; kadınlara maddi yardımdan kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor. 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulansaydı 8 çocuk annesiz kalmayacaktı. Öldürülen kadınların yüzde 68'inin çocuğu olup olmadığı bilinmezken yüzde 32'sinin çocuğu bulunuyordu.

Bu ay kadınların yüzde 40'ı erkekler tarafından ateşli silah kullanılarak öldürüldü. Bu da silahlanmanın artmasının kadın cinayetlerindeki etkisini göstermektedir.